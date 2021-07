SLU köper mjölkkor

Anläggningen håller som bäst på att uppföras i Lövsta utanför Uppsala. De första korna kommer att flytta in under sommaren 2011 och under hösten samma år väntas anläggningen vara i full drift och har då plats för 300 mjölkkor samt rekryteringsdjur.



Kraven som ställs på korna som rekryteras är att de är svenska, friska samt ha god härstamning.

- Smittskyddsaspekter gör att bara kor som är födda och uppvuxna i Sverige är av intresse, säger Mats Pehrsson, driftsledare på Lövsta forskningscentrum, i en kommentar.ATL.nu