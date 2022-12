SLU kan tjäna på regelvidriga stöd

Förra året fick SLU tolv olika gårdsstöd, totalt 6,5 miljoner kronor. Hade en vanlig bonde haft mark i både Lomma och Umeå hade det varit rimligt med skilda gårdsstöd för henne också, enligt Lars Hansson på Jordbruksverkets stödkommunikationsavdelning.

Håller det?

Borde ha stoppats

Något nytt

Granskar inte

Inget ifrågasättande

Utgångspunkten för gårdsstödet är visserligen att ett organisationsnummer är lika med ett gårdsstöd, men det finns undantag.– Vi har resonerat, men det finns ingen bestämd regel, som att det har betydelse om man kan använda samma maskinpark och sådant.Det är svårt att se att det undantaget håller för de fyra av SLU:s gårdsstödsutbetalningar som gått till verksamheter i Uppsala, eller de tre som gått till universitetets lantbruk i Lomma.Om en uppdelning leder till att stödmottagaren slipper undan villkor som gällt utan delningen kan det vara skäl att inte tillåta den.Från och med i år görs ett avdrag på fem procent på alla gårdsstöd över 150 000 euro, i dag ungefär 1 380 000 kronor. Avdragen går till landsbygdsprogrammet.Uppdelat på tre utbetalningar hamnar Lommaverksamheterna under gränsen, medan det största Uppsala-stödet ensamt hamnar över, beräknat på förra årets stöd.I Uppsala skulle avdraget för alla stöden hamna på runt 127 000 kronor, i Lomma blir summan ungefär 84 000 kronor. Andra förändringar i gårdsstödet gör det dock troligt att SLU kommer att få mindre utbetalningar från och med i år.– Man kan ifrågasätta om en uppdelning är okej om den undgår 150 000-euroavdraget, säger Lars Hansson.Enligt honom borde en del av utbetalningarna inte ens ha gått igenom stödsystemet, då de har samma organisationsnummer. Men i både Uppsala och Skåne använder man nummer som ligger under organisationsnumret. I Uppsala används så kallade ad-ID.De är till för att bidrag ska skickas rätt i en myndighet, men ska inte användas för gårdsstöd. Sådana ska inte hanteras annorlunda när de går till ett universitet än till en vanlig lantbrukare.– Det ska inte ju vara någon skillnad på SLU jämfört med vem som helst annan, säger Lars Hansson.Margareta Nilsson, utbetalningsansvarig på länsstyrelsen i Uppsala, bekräftar att man skiljer på SLU:s gårdsstöd genom ad-ID, och att man gjort det sedan länge. Om det är fel är det något nytt.– Vi har aldrig blivit underrättade om att det här skulle göras om, säger Margareta Nilsson.Inte heller i Skåne har länsstyrelsen sett något problem i att samma organisationsnummer får olika gårdsstöd för mark i samma kommun.- Det är ingenting som vi granskar, säger Martin Trellman, chef för länsstyrelsens handläggningsenhet.På SLU säger Stefan Lundqvist, chef för infrastrukturavdelningen, att det, så vitt han vet, är av bokföringstekniska skäl som man söker skilda gårdsstöd.– I stället för att det kommer in i en klump till myndigheten kan vi sortera ut stödet direkt på rätt egendom.Stefan Lundqvist känner inte till att det någonsin ifrågasatts av någon länsstyrelse eller av Jordbruksverket.Frågan om SLU fått felaktiga gårdsstöd kommer att granskas på Jordbruksverket.– Jag tar det vidare så klart, att det ser konstigt ut på SLU, säger Lars Hansson.