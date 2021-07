SLU-forskare utvecklar hästtest

För hundar finns sedan många år ett sådant test som beskriver deras reaktioner och beteende i tio olika situationer. Hundtestet är förebild för det projekt som nu pågår på SLU.

Malin Axel-Nilsson inledde projektet i november 2009 och hoppas vara klar med sin licenciatavhandling senast 2012.

- Mitt mål är att testet ska vara en bra vägledning vid framtida hästköp och inom avelsarbetet, säger Malin Axel-Nilsson i en kommentar.



Hon är själv ryttare sedan många år och har ridit många olika hästtyper.

- Dagens hästavel har gett många hästar med mer nerv och temperament än tidigare och de kan inte ridas av alla. Det är viktigt att ta reda på om hästens temperament motsvarar vad man klarar av och passar ihop med innan ett eventuellt hästköp, säger Malin Axel-Nilsson i pressmeddelandet från SLU.



Under hösten kommer Malin Axel-Nilsson och hennes handledare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa att utföra praktiska tester av hästars temperament, både på Jälla naturbruksgymnasium utanför Uppsala samt vid skånska Flyinge. Hästarnas temperament kommer att testas både med och utan ryttare.



Inom ramarna för projektet har Malin Axel-Nilsson också samlat in enkätsvar från ryttare om vilka egenskaper hos hästen de tycker är viktiga för att samspelet dem emellan ska fungera. Hittills har hon fått in drygt 2000 svar, men hon vill gärna ha in fler, främst från hobbyryttare och tävlingsryttare på lägre nivåer.

