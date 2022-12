SLU-forskare ser aktivister som hot mot demokratin

Det är docent Jens Sundström på SLU och SLU:s förre prorektor professor emeritus Torbjörn Fagerström som skrivit en debattartikel i amerikanska Wall Street Journal under rubriken "The Warped World of Parallel Science" (Parallellvetenskapens förvridna värld).

Forskarna anser att de framsteg som görs i den vetenskapliga forskningen inom hälsa, teknik och jordbruk attackeras av miljöaktivister, vilket i förlängningen påverkar de beslutsfattande miljöerna."Utövarna av parallellvetenskapen är skadliga just för att de förvrider vetenskap för att vilseleda snarare än informera. De är skickliga i att manipulera traditionella och online-medier, vilket i sin tur förvrider de beslutsfattande miljöerna. I den meningen är de ett hot mot själva demokratin, som är beroende av en välinformerad allmänhet." Skriver Sundström och Fagerström i Wall Street Journal.