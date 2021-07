SLU får 40 miljoner

- För oss är det en väldigt positiv signal om att den verksamheten vi arbetar med inom de här områdena är fortsatt viktigt och att vi nu har möjlighet att upprätthålla kompetensen, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet.



Universitetet ska använda pengarna till forskningssamverkan och utbildning inom växtförädling, odlingssystem samt djurhälsa och sjukdomskontroll. Insatserna riktar sig till Östafrika, Sydafrika och Centralasien där SLU samarbetar med lokala universitet.

- Det handlar om klimatpåverkan, växtsjukdomar, epidemier hos boskap och så vidare. Och naturligtvis om att stimulera till lokal och regional handel, säger Ulf Magnusson, professor i husdjursreproduktion vid institutionen för kliniska vetenskaper.



SLU ska även inrätta ett centrum för global utveckling där all verksamhet som handlar om livsmedelssäkerhet, produktion och miljöfrågor i utvecklingsländer samlas.



Totalt har regeringen avsatt 100 miljoner kronor särskilt för livsmedelssäkerhet. 60 miljoner kronor går till den afrikanska organisationen Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA).



Även nästa år kan SLU få del av biståndspengar. Då satsar regeringen satsar 225 miljoner kronor, alltså mer än dubbelt så mycket, på biståndsarbete för en säkrad livsmedelsförsörjning varav minst 25 miljoner kronor ska avsättas till livsmedelsrelaterad forskning. Beslutet om hur pengarna ska fördelas tas längre fram i höst.



Biståndet, som utgör en procent av bruttonationalinkomsten ökar efter avräkningar med cirka fyra miljarder kronor till 30,5 miljarder kronor under 2011 på grund av att Sveriges ekonomi förbättrats.Tove Nilsson