SLU breddar samarbete i Afrika

Hittills har det handlat om att utbyta kunskap och att genomföra avancerad forskning inom bioteknikområdet.

– Nu vill vi bredda samarbetet och genomföra spjutspetsforskning inom till exempel diagnostik, säger Appolinaire Dijkeng, chef för The Beca Hub, bioscience for eastern and central Africa, till Vetenskapsradion.Forskningscentrumet har laboratorier i världsklass, där forskarna genom så kallad dna-sekvensering kan få fram växters och djurs hela dna-uppsättning.En stor del av forskningen handlar om att ta fram högkvalitativa grödor och djur som kan motstå sjukdomar och långvarig torka. Något som kan bidra till att lösa en del av fattigdomsproblemen i utvecklingsländer.