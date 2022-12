Slopa krav på återbetalt betesstöd om vargen kommer

– Om vi lantbrukare måste upphöra med betesdriften för att staten bestämt att det ska finnas varg är det ju helt orimligt att vi ska tvingas betala tillbaka stödet, säger han.

Motion till LRF

Återkrav slopas

Beskriver oron

Under landsbygdsprogrammets paraply blir det nu möjligt att teckna femårsavtal för skötsel av betesmark.Det tycker Acki Gauffin är bra, öppna landskap är viktigt för den biologiska mångfalden.Men om rovdjurstrycket blir så högt att man inte längre törs ha djuren på bete blir lantbrukaren med nuvarande regler återbetalningsskyldig.Acki Gauffin, nötköttsproducent från Långserud, kräver i en motion till LRF att man ska ta upp frågan om återbetalningskrav med jordbruksverket å det snaraste.– Om man på grund av rovdjurstrycket inte efter år tre eller fyra kan ha sina djur ute på bete är det helt orimligt att man ska bli återbetalningsskyldig, säger han.I sin motion, som tas upp på LRF Värmlands regionstämma den 26 mars, vill han att återbetalningskravet på samtliga stöd för betesmark slopas.Att sätta upp rovdjursstängsel är ingen lösning. Många mil stängsel skulle behövas för den enskilde.Stängsel man visserligen kan få bidrag för att köpa in men inte för att sätta upp. Dessutom måste man, om det ska fungera, kontrollera dem och slå gräs regelbundet för att de ska fungera.Så småningom tar betet slut och djuren måste flyttas. Ofta får de beta på återväxten på hösten och man kan ju inte hägna in hela gården.Acki Gauffin beskriver oron han som lantbrukare upplever när djuren är ute på bete och rovdjuren rycker allt närmare.– Det tar mentalt på oss djurägare. Det är inte bara risken för att få djuren tagna som oroar oss. Rovdjuren skrämmer också djuren som kan ta sig ut. En vargriven ko får man betalt för men det är ingen som betalar för merarbete det blir att försöka samla in en flock vettskrämda djur.