Slakteri höjer ekotillägget

Höjningen innebär att tillägget blir 4,50 kronor för ungnöt, rapporterar Ekoweb.nu.



Team Ugglarp säljer ekologiskt nöt bland annat till Citygross butikerna.

Jenny-Ann Sundelöf som är tillförselansvarig hos Team Ugglarp säger till Ekoweb.nu att företaget för närvarande har en god efterfrågan på ekologiskt nötkött.



Av det skälet behöver man köpa in mer djur till slakt under de kommande veckorna.

Höjningen är sannolikt tillfällig men Jenny-Ann Sundelöf säger att försäljningen går bra och att prisutveckling på det ekologiska köttet är bra.



För drygt ett år sedan slaktade Team Ugglarp fem nötkreatur per vecka. I dagsläget slaktas 30 nöt per vecka. ATL.nu