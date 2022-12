Slakten borta från den kooperativa kartan

I Sverige är den en gång så mäktiga slaktkooperationen bara ett minne blott och som en avhandling* av den före detta SLU-forskaren Lena Lind visar så lyckades man inte anpassa sig till den nya marknadssituation som uppstod när regleringar och prisförhandlingar ersattes av en fri marknad och öppen konkurrens, även från utlandet.

Påverkar styrningen

Spiken i kistan

Några möjligheter

– När Swedish Meats försvann, försvann kooperationens "competitive yardstick" och som inte längre behövdes för att korrigera det marknadsmisslyckande, som var den ursprungliga anledningen till att slaktkooperationen en gång bildades, säger Lena Lind.Om marknaden och slaktindustrin sett annorlunda ut i dag om man lyckats lösa problemen inom Swedish Meats kan man bara spekulera, men det som skett sedan dess är att en rad nya, och utländska, aktörer dykt upp.Detta har dock inte satt stopp på det ras inom primärproduktionen som inleddes redan vid EU-inträdet 1995. Vi har gått från en självförsörjningsgrad på gris på 105 % till knappt 65 % i dag. När Swedish Meats såldes till HK Ruokatalo 2006 var självförsörjningsgraden på gris 85 %.Gemensamt för slaktkooperationen tycks också vara en särdeles heterogen medlemskår med olika intressen och investeringshorisonter, något som påverkar styrningen av kooperativen negativt.– Den bild jag fick mig återberättad var att Swedish Meats hade en väldigt heterogen medlemsgrupp och det försvårade en effektiv styrning av föreningen säger Lena Lind.På sätt och vis tycks det som om Swedish Meats drevs i en riktning mot undergång eller försäljning under en längre tid. Man åderlät bolaget på det upparbetade kapitalet och som inte hade täckning i intjäningen.– Det var en kraftig misskötsel. Vad man gjorde var att man tog pengar från kapitalet och betalade ut till sina medlemmar tills halva kapitalet var borta, säger Jerker Nilsson, professor i företagsekonomi med inriktning på kooperativ företagande vid SLU i Uppsala.Det sägs att det var vd:n Peter Rasztar som klädde bruden, men det var Magnus Lagergren som vd som ledde bruden upp längs kyrkgången till altaret och överlämnade Swedish Meats till dåvarande HK Ruokatalo.När sedan den tidigare ordförande Sören Kvantenå gick till Skövde Slakteri, sattes sista spiken i kistan. Vem skulle då kunna tro på Swedish Meats? Och sedan dess har inga nya kooperativ inom slakten bildats.Bilden av en splittrad, och ibland opportunistisk, medlemskår inom slakten bekräftas också av den holländske kooperationsexperten Mark Voorbergen vid Voorbergen Consultancy.– Det finns en annan mentalitet inom köttbranschen. Och då medlemmarna inte har någon leveransplikt gentemot föreningen är många villiga att leverera till någon som tillfälligt betalar bättre, säger han.Det finns dock ännu starka kooperativ inom slakten, och Danish Crown som via köp av KLS, Ugglarps och Dalsjöfors skaffat sig en stark position i Sverige är ett. Men även Danish Crown har genomlidit konvulsioner och var ett tag på väg att lägga industrirörelsen i ett aktiebolag. Och beslutet nyligen att 68 medlemmar lämnar Danish Crown för att bilda ett eget bolag, Thise & Co. visar att sammanhållningen ständigt är satt under press.Holländska Vion är en annan aktör som lyckats överleva interna och externa påfrestningar och förbli ett kooperativ. Vion var en – tämligen okänd – friare till Swedish Meats vid sidan av konkurrerande Atria, som också förkastades av brudens förmyndare.Hur ska då den kooperativa slakten kunna överleva eller återuppstå? Lena Lind ser några möjligheter, som innebär att den kooperativa modellen formas om.– En lösning kan vara att splitta upp en stor förening i mindre så man får en mer likartad medlemsgrupp med liknanden intressen. Kanske införa ett system med leveransrätter. Styrningen av stora kooperativ är svår, men styrelserna måste bli kunnigare. Och stora föreningar måste ha starka och pedagogiska ledare som kan överbrygga problematiken och få medlemmarna att förstå vad som är mest hållbart, säger Lena Lind. Fotnot: *Market orientation of the Swedish pork sector - The case of the demutualization of Swedish Meats