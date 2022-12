Slagläge för svenska tomater

Vikentomater i Skåne odlar ett 80-tal olika sorter. Vd Mats Olofsson konstaterar att efterfrågan under de senaste månaderna har varit långt högre än normalt.

Eget prissystem

Kan höja priserna

Mer ljus

Priset mycket högre

– När vi har gått hem på fredagskvällarna har det inte funnits en tomat kvar så långt ögat når och så brukar det inte vara, säger han till ATL.Vikentomater levererar direkt till butiker i dagligvaruhandeln och berörs inte direkt av prisförändringar på marknaden i Europa och Sverige.– Vi har byggt upp ett eget pris- och leveranssystem. Normalt ligger våra tomater tydligt högre i pris än de importerade tomaterna, men den allmänna prisuppgången har lett till att skillnaden har minskat. Kunderna tycker att på den här nivån kan de lika gärna köpa en Vikentomat som en tomat från Holland, säger Mats Olofsson.I rådande prisrally har han också sett möjlighet att höja priset något på de egna tomaterna.– Det behövs någon krona extra för att täcka upp det vi tappade i våras då ljuset var svagt och vi förlorade i produktion. Hittills i år rör det sig om ett tapp på ungefär tolv ton, säger Mats Olofsson.Föreningen Sydgrönt med ett 60-tal odlare, varav sex odlar tomater, är leverantör till alla de stora kedjorna i dagligvaruhandeln. Henrik Jacobsen som ansvarar för tomatförsäljningen bekräftar bilden av att den svenska skörden i år är något sämre än i fjol.– Det hade behövts mer av ljus och värme under sommaren, säger han.Föreningen levererar cirka 140-150 ton tomater per vecka och har kunnat följa med i den generella prisuppgången.– Nu har vi ett pris i grossistledet på 18-19 kronor per kilo. Motsvarande vecka i fjol var priset 15 kronor. I handeln blir priset två till två och en halv gånger högre, säger Henrik Jacobsen.– Det finns svenska tomater ett tag till. Försäljningen brukar ebba ut runt vecka 45-46, då det blir för mörkt att odla.