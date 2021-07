Skvaller och annat inofficiellt från stämman

Torsdag 27 maj kl 14.50

Nu tackar bloggaren för sig, packar ihop sina grejor och styr etanol-Focusen mot Närke!



Torsdag 27 maj kl 14.30

Ja, bloggande tonade ut rätt rejält. Nu är det slut på stämman. Jag kan inte låta bli att lyssna på dialekterna in i det sista. Lars-Göran Pettersson har på ett mirakulöst sätt fått tillbaka rösten och pratar nu västgötska: "I sa ha blommer också", "sa i säja nåt" och andra guldkorn hoppade fram vid guldnålsutdelningen.



Torsdag 27 maj kl 12.55

Bloggaren har kört minutrapportören till tåget. Det gör att bloggaren får ikläda sig båda rollerna. Krutet läggs på minutrapporteringen, så det blir nog glest här på slutet...



Torsdag 27 maj kl 10,55

Sture Johansson, LRF Mälardalen, visar bildspel på vildsvinsskador. Det syns inte här i pressrummet. Men man förstår att det är allvarligt. Han berättar att några hundra ton spannmål lagts ut i skogen efter ett torkhaveri och att 30 ton sockerbetor lagts ut av Fortifikationsverket. Debatten om utfodringsförbud pågår.



Torsdag 27 maj kl 10.55

En LRF-stämma är ett bra ställe för den som vill studera dialekter - här finns de flesta. Västgötarna håller sig framme i debatterna så man får ofta glädjas åt deras tal. Skaraborgaren Lennart Bogren förklarade pedagogiskt i en debatt om markavvattning vad som händer om man hårdgör ytor: "på ren västgötska så sjonker inte vattnet undan".

Omedelbart efteråt kastades åhöraren in i ett annat språkområde, då Nils-Olof Lindfors, LRF Norrbotten, trädde in i debatten. Kul!



Torsdag 27 maj kl 10.40

Under kaffepausen träffade jag Hans Persson, LRF Skåne. Han berättade att han lobbar hårt för att en planerad kraftledning utanför Kristianstad ska grävas ned. Ett av hans argument är att en så kraftig luftledning som det är fråga om här stör gps-signalerna. Många traktorer och tröskor har ju sådana mottagare i dag. Han vill gärna att jag gör ett upprop: har du erfarenheter av gps-teknik i närheten av kraftledningar? Är det problem eller går det bra? Hör av dig!



Torsdag 2 maj 9.50

Två läsare har kommenterat bloggen, tack för det! Med beröm, extra tack!

Emmamamman tror inte Mona Sahlin behöver ringa LRF efter valet, och Rolf Arvidsson ska harva och så med ardennerhästar i dag. Det låter som en bondesyssla som är långt från de bondesysslor som utförs i stämmolokalen...

Läs kommentarerna i rutan här ovan. Fler kommentarer välkomnas!



Torsdag 27 maj kl 9.20

Lite pyssel med nästa tidning och teknikstrul gjorde att jag missade slamdebatten, den som skulle bli den heta. Jag får titta på min kollega Helenas minut-för-minutrapportering här på ATL.nu. Den är suverän. Gör det du också om du vill följa stämman. Nästan bättre än att vara på plats. Det jag inte fattar när jag sitter och lyssnar i stämmolokalen klarnar när jag läser den.



Torsdag 27 maj kl 9.00

Godmorgon, dags för sista stämmodagen. Gårdagskvällen med stämmomiddag blev trevlig och stimmig. God mat åts, danser dansades. Näringsminister Maud Olofsson var gäst och tackade för maten med ett tal om sin resa till Kina och världsutställningen i Shanghai. Hon avsluta med att säga "man ska ju avslutade med en historia men jag är ju kass på historier", men det stoppar ju inte henne. Så hon drog en. Hon drog en på stämman för fyra år sedan också, och ja, hon är kass på historier.

Min kollega Tove lärde mig sedan att dansa foxtrot. Eller rävtrav, som vi säger hemma i Närke.



Onsdag 26 maj kl 18.10

Ja, jag trodde att jag skulle lägga ned bloggandet för dagen, men så sprang jag på Gun Ragnarsson, och slogs av att hon inte yttrat sig på hela tiden. Det blir alltid roligt är hon är med. Hon var själv lite misslynt av att inte få prata - hon representerar nämligen Ekologiska lantbrukarna och har inte yttranderätt. Ovan situation, men hon tog igen lite på mig. Hon tycker att stämman glömmer det ekologiska. Inte ett ord sas om det under Färdplanendebatten, det pratades bara om volym, marknaden glömdes bort. "Allt det LRF pratar om, marknaden, det hållbara och lönsamhet, det har vi", sa hon och tillade att fjolåret var det bästa hittils för hennes grisproduktion.



Onsdag 26 maj kl 17.50

Nu har stämman avslutats och ett så kallat mingel har utbrutit i stämmolokalen. Det bjuds på ekologisk öl. Jag ska göra vad jag kan för att bidra till minglandet. Bloggandet får gå på sparlåga nu.

Det vore förresten roligt med någon kommentar eller fråga om bloggen och stämman. Utnyttja kommentera-rutan här intill! Jag ska svara så gott det går, om inte förr så i morgon!



Onsdag 26 maj kl 17.40

Plötsligt inser jag att delar av miljö- och jordbruksutskottet sitter på bänkraden bakom mig. Anita Broden, FP, har sin laptop i knät och läser min blogg! Cecilia Widegren, M, morrade åt de rödgrönas inställning till pälsdjursbranschen. Irene Oskarsson, KD, hade förväntat sig lite mer debatt i styrelsevalet och tycker att Lars Adaktusson kunde ha varit lite tuffare mot båda politikergängen. Anita och Irene imponeras av hur smidigt det är med mikrofoner och omröstningsknappar hos varje stämmodelegat, det spar massor med tid. Och som Irene Oskarsson sa, även om det inte är några buskablyga personer här så kan det för några kännas lättare att tala om man slipper att gå upp i en talarstol. Irene ska tipsa sitt parti om att nästa KD-stämma tekniskt ska gå i LRF-stil.



Onsdag 26 maj kl 17.10

Vad är "aktivt brukande"? Det finns en motion om detta som diskuteras nu. Den uppmanar styrelsen att arbeta för att "ett framtida landbygdsprogram ska stimulera till ett aktivt brukande av marken". Förbundstyrelsens Thomas Magnussons definition är "att skörden bortförs". Inte så dumt, tycker jag.



Onsdag 26 maj kl 16.55

Lars Ohlys farhågor om biogasen kan kanske LRF mildra, stämman har just antagit en motion om att styrelsen ska arbeta akivt för bättre villkor för och snabbare utbyggnad av biogasen. Ja, och andra förnybara drivmedel också.



Onsdag 26 maj kl 16.05

Jo, Lars Ohly har kvar sin etanol-Focus. Jag kom åt att fråga honom när han var på väg ut ur lokalen. Det är en 2001:a som han är mycket nöjd med, men på lite sikt är det aktuellt att byta. Då blir det förmodligen en biogsbil. "Problemet är bristen på tankställen och köerna vid dem", sa han.



Onsdag 26 maj kl 15.55

66 av stämman ombud gav de rödgröna godkänt medan 75 gav underkänt. 2 avstod, 31 röstade inte. Lars-Göran Persson summerar med att säga att det var överraskande klara besked om att de rödgröna inser betydelsen av de gröna näringarna. Han tycker att de tll och med förtjänade högre betyg. Tja, som i går var det allmänt välvilligt. Utfrågningstimmen kändes faktiskt inte så lång som i går. Det var seriöst och inga sökta poänger och det hedrar dem, tycker jag, även om man tvivlar på deras politik.



Onsdag 26 maj kl 15.45

Mona Sahlin lovar att det verkligen är det första som händer att hon ringer LRF. Dagen efter det att hon blivit statsminister, bedyrar hon. Hon ber att få numret. Ja, först ska valet vinnas, förstås.



Onsdag 26 maj kl 15.40

När Lars Ohly var på LRF-stämman i Piteå för fyra år sedan fick han frågan om han körde miljöbil. Det gjorde han, en Ford Focus Flexifuel. Undrar om han har kvar den? Jag har för övrigt en sådan bil själv. Etanolen är nog en av mycket få saker som vi tycker lika om.



Ondag 26 maj kl 15.35

Onsdag 26 maj kl 15.30

Kilometerskatten bjuder in till kritik. Mona Sahlin försvarar den genom att prata mycket om tyska åkare, som betalar kilometerskatt i Tyskland men inte i Sverige medan svenska åkare måste betala i Tyskland. Det är inte rättvist, tycker hon. Nä, att alla betalar skatt hela tiden är väl det bästa i hennes värld.



Onsdag 26 maj kl 15.20

Mona Sahlin börjar med att lova att det första som händer vid ett regeringsskifte i höst är att LRF ska bjudas in för att vara med om att skapa ett svenskt branschprogram för livsmedelsindustrin. Ett såndant finns redan för till exempel fordonsindustrin.



Onsdag 26 maj kl 15.15

Åter vid bloggen, nu på plats i den mörka stämmolokalen med denlngsamma uppkopplingen. Men jag tänkte at jag skulle insupa lite rödgröna budskap på plats. Det är de rödgröna som ska frågas ut av Lars Adaktusson nu.



Onsdag 26 maj 11.15

Jag passade på att retas lite med Monica Didriksson, LRF Skaraborg, under kaffepausen. Jag tyckte att närkingarna inledde stämman starkt genom att ta hem titeln Årets lokalavdelning, men sedan måste jag erkänna att västgöarna har tagit över. Men de har ju hemmaplan. De har nog deltagit i alla debatter hittills. De har ofta en välgörande kritisk syn på det mesta. Dessutom låter de roligt. Det där med Årets avdelning bet inte på Monica, hon sa att den första avdelning som fick utmärkelsen var Gestad i Västergötland, och där är de så aktiva att de skulle få priset varje år om bara reglerna tillät.

Nu har stämman ajournerats för bussutflykt och gårdsbesök. Det ger oss ATL-medarbetare tilfälle att ägna oss åt nästa tidning. Så bloggandet gör också paus.



Onsdag 26 maj kl 9.35

Äntligen, dags för stämmans kärna, motionsbehandlingen. 68 stycken ska debatteras. Härligt. Charlotte Önnestedt, Landshypotek, går ut hårt med kritik mot LRF:s kommunikationsstrategi som enligt henne innebar för klent agerande under grisskandalen i fjol. Jag ser fram emot en skur av tilläggsyrkanden och att-satser. Jo, jag är en självplågare.



Onsdag 26 maj kl 8.45

När man springer mellan hotellrummet, matsalen, pressrummet och stämmolokalen slår det mig att jag bott på många stora hotell men aldrig fått något rum nära receptionen. Finns det en lång korridor så får jag något av rummen längst bort. Jag beklagade mig över detta i-landsproblem för en kollega från Land Lantbruk som förde fram teorin att det berodde på mitt namn, V kommer ju långt bak i alfabetet. Men eftersom hon heter Marie Henningsson och bor tre rum längre bort höll den inte.



Onsdag 26 man kl 8.35

God morgon, nu har man ätit frukost och fått höra kärva sanningar om exempelvis gårdagens styrelseval. "Valberedningen talar bara om kandidaternas lagarbete och team, det är bara en omskrivning för ja-sägare".

Och att det bara är dumt att låta Lars-Göran Pettersson kraxa med sin dåliga hals. "Vad har man vice ordförandena till? Släpp fram dem!" Vilket skedde i går kväll när politikerutfrågningen summerades, på ett utmärkt sätt av vice ordförande Elisabeth Gauffin som med ett fniss introducerade sig själv som "his masters voice".

Gårdagen avslutades med god buffemat och vem var på plats om inte jordbruksministern. Han var i god form och pratade länge och gärna med mig om primärproduktionen och vikten av att den ökar. Han gick riktigt upp i varv när han dissade de rödgrönas planer på höjd bensinskatt och kilometerskatt. "Snacka om att slå ifrån strömbrytaren för att släcka landsbygden", sa han.



Tisdag 25 maj kl 18.50

Puh, nu har vi i vår lilla utsända ATL-redaktion haft avstämning och beslutat oss för att slå igen för i dag. Vi tar nya tag i morgon.



Tisdag 25 maj kl 18,10

Nu redovisades en slutna omröstningen om styrelsen. Det blev som valberedningen ville, Per Petersson fick inte plats.



Tisdag 25 maj kl 18.05

Vem vann, brukar man fråga efter politikerdebatter. Svårt att säga, de här gossarna debatterade inte mot varandra, de är ju i samma lag. Det handlade om en utfrågning av politikerna. Jag tycker att utfrågaren Lars Adaktusson var bäst, han var skarp och lät inte herrarna sväva i väg med för mycket floskler.

Av stämmodelegaterna gav via knapptryckningar besked, 95 stycken gav Allianspolitikerna godkänt, 49 gav underkänt, 3 avstod och 27 röstade inte.



Tisdag 25 maj kl 17.35

Välvilligheten väller ur de fyra politikerna Eskil Erlandsson, C, Göran Hägglund, KD, Erik Ullenhag, FP, och Per Schlingmann, M. Den som talar med högst röst är Erik Ullenhag. Jag blir misstänksam. Argumentationen svag, höj rösten, är ju ett talarknep. Men fungerar det? Nja. Jag har väl allmänt lite svårt att tro på folkpartiklar som talar om jordbruk.



Tisdag 25 maj kl 17.10

Hihi, Göran Hägglund, KD, inledde sitt anförande med att uttrycka sitt ogillande över att LRF tagit ifrån sin ordförande rösträtten. För den gode Lars-Göran Petterssons röst låter allt skralare...



Tisdag 25 maj kl 17.00

Thomas Boden, Lantmännen reagerade på Åke Hantofts inlägg om att vi måste upp i volym. De bondekooperativa företagen har inte varit tydliga med att de vill ha mer. Scan AB har till och med uttalat att man inte vill ha större volymer, sa han. Har vi bara volym som mål innebär det bara prispress. Hans lösning: vi måste längre fram i värdekedjan med mer förädling.

Klokt sagt, tycker jag. Vi får se vad som kommer med i ett aviserat uttalande från stämman.

Nu blir det politikerutfrågning, Alliansen ska grillas av Lars Adaktusson.



Tisdag 25 maj kl 16.10

Nu pågår sluten omröstning om styrelsekandidaterna i stämmolokalen. I pressrummet pågår vadslagning om vem av de 14 som inte får någon av de 13 platserna. Det verkar som om valberedningens förslag får låga odds hos oss pressmänniskor.



Tisdag 25 maj kl 15.45

Valberedningens ordförande Ingemo Johansson arbetar brett, inte bara med omvärldsanalys utan också med "invärldsanalys" när kandidaterna sållas fram. Det betyder att man tittar inåt i organisationen och lyssnar. Nytt ord för mig.



Tisdag 25 maj kl 15.40

Kaffepausen ger tillfälle till mingel och korridorsnack. Viss spänning råder inför styrelsevalen. Valberedningen lovvordades för ett gott jobb av några jag träffade. Andra såg fram mot diskussionen om livsmedelsstrategi. Alla vill ju producera. Men Åke Hantofts tal om att vi måste komma upp i volym i jordbruksproduktionen var inte okontroversiellt. Var ska vi göra av all volym? frågade någon.



Tisdag 25 maj kl 14.30

Vart tog ljudboken vägen? frågade Carola Gunnarsson, LRF Sydost. Att få den tjocka boken med motioner och ekonomiska redovisningar i form av ljdbok föreslog Sydost vid förra stämman. Det lät mycket bra, tänk så effektivt att lyssna under timmar av traktorkörning. Men tyvärr, det visade sig bli dyrt och, framför allt, tidskrävande - det tar uppåt två månader att göra en ljudbok, sa förbundsstyrelsens sekreterare Peter Lundberg.



Tisdag 25 maj kl 14.00

Vd Anders Källström gör debut som stämmotalare. Hans norrländska är väldigt polerad. Förre vd:n KG Burman slår honom på den punkten...



Tisdag 25 maj kl 13.45

Lars-Göran Pettersson kämpar med rösten, jag med den trådlösa uppkopplingen. Den är låååångsam. Det är alltid kul att insupa stämningen i lokalen, men snart går jag nog till pressrummet. Där finns det sladd, den är snabbare.



Tisdag 25 maj kl 13.35

Lars-Göran Pettersson talar och talar. Han slog fast att EU:s jordbrukspolitik är ett verktyg för livsmedelsförsörjning och inte, som svenska politiker tycks tro, ett bidragsystem för bönder. Det var bra sagt, tycker jag. Vi är inte så många som försvarar den gemensamma jordbrukspolitiken.



Tisdag 25 maj kl 13.25

Lars-Göran Pettersson talar. Han kämpar, halsen är inte bra, stackarn.



Tisdag 25 maj kl 13.15

Årets lokalförening blev Viby i min hembygd Närke. Grattis! Ordförande Lars-Göran Pettersson sa inte var Viby ligger, kanske det finns fler i landet, men när Ulrika Moberg och Jan Bergsten öppnade munnen undanröjdes alla tvivel. De talade den förädlade variant av rikssvenskan som kallas närkingska. Härligt!

Jag ska minsann till Viby kyrka på söndag, då ska min systerson konfirmeras.



Tisdag 25 maj kl 13.10

Nu sitter jag i stämmolokalen. en åttakantig sak med en stolpe i mitten. På vägen in stötte jag ihop med Spannmålsodlarnas ordförande Per Sandberg. Vi var överens om att stämmor är roligast alldeles i början när man stöter ihop med bekantingar. Mot slutet kan det bli lite långdraget när man är uttröttad.



Tisdag 25 maj kl 12.25

Äntligen på plats på Billngehus i Skövde, platsen för årets LRF-stämma. Färden hit gick för omväxlings skull med bil från Helsingborg, i sällskap med kollegorna Helena och Tove. De sov större delen av vägen så något vidare sällskap var de ju inte. Och det regnade hela vägen.

Vi pressmänniskor inledde med lunch med förbundsordförande Lars-Göran Pettersson som oturligt nog blivit förkyld lagom till stämman. I något kraxande ton trodde han att stämmans debatter kommer att handla om slam, vildsvin och kanske valen till styrelsen. Enighet spår han om den nya livsmedelsstrategin, som syftar till att vända de nedåtgående pilarna i jordbruksproduktionen.