Skrumpna bär halverar skörden

– Vår förväntan är att skörden blir mindre än de senaste åren. Det har vi redan sett i södra Sverige. Men det varierar mycket mellan områden där det finns blåbär och där det inte finns blåbär, säger Pasi Anttila, vd på bärgrossisten Polarica till Dagens Nyheter.

Vädret avgörande

"Ser inte bra ut"

Vädret är avgörande för om det blir ett bra eller dåligt år för hjortron, blåbär och lingon. Säsongen har precis börjat och först ut är hjortronen. Där har naturens nycker fått tillgången att minska med nästan hälften, skriver tidningen.Närmast på tur står blåbären, som redan kan plockas i södra Sverige. Enligt SLU:s prognoser kommer årets skörd att bli "hygglig" men under medelvärdet.Uppskattningen gjordes dock innan värmen slog till och torkan får bären att skrumpna ihop och bli väldigt små.I genomsnitt har en plockare skördat 70 kilo blåbär per dag de senaste åren, i år är siffran 40-45 kilo per dag.– Vi har varit igång en vecka och det ser inte bra ut för blåbären än så länge, det är för torrt, säger Einar Tömmerhol på Blomskogs Sopp och Bär AB i Värmland till Dagens Nyheter.