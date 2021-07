Skotska fårägare letar skydd åt tackorna

Just nu är det inte så kul att vara utegångsfår i Skottland. Enligt Landbrugsavisen.dk har nederbörd i stora mängder, både i form av regn och snö, gjort läget så desperat att fårägarna är redo att använda nästan vad som helst som tillfälligt logi för fåren.



En talesman för den brittiska motsvarigheten till LRF, NFU, säger att stora delar av Skottland inte haft uppehåll i nederbörden på lång tid. Fårägarna kämpar dygnet runt för att få bort fåren från de uppblötta markerna och in under tak.ATL.nu