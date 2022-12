Skötselexperternas råd: "Låt bli"

– Kan vi hjälpa en och annan skogsägare att komma in på ett annat spår än att gallra sönder skogen är vi nöjda, säger de båda bröderna till AT:s pappersupplaga.

Kan fördubbla förrådet

Anders och Johannes Eriksson driver Melltorps Skogsförvaltning i Hyssna i Västergötland. De tycker att skogsägaren helt enkelt ska tagga ned och göra mindre.– Snittet när man slutavverkar i Götaland är omkring 260 kubikmeter per hektar. Skogsägare kan lätt fördubbla sitt virkesförråd genom att göra skogsåtgärden som heter ”Låta bli”, säger de.En fördubbling betyder att skogsägare missar en bra bit över 100 000 kronor i intäkter per hektar. Om bröderna Eriksson har rätt innebär det virkesförråd på 1 000 skogskubikmeter per hektar i snitt bara i Götaland - och enorma summor för hela Sverige.Bröderna är väl medvetna om att deras syn på skogsskötsel går tvärs emot många gängse metoder.– Skogsindustrin kör i gamla hjulspår. Det är inte skogen som har gallringsbehovet utan inspektorn och industrin, säger Anders Eriksson.Läs mer om bröderna Eriksson och deras syn på skogsskötsel i tisdagens papperstidning!