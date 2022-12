Sköt skogen i mobilen

I dag lanserar LRF Konsult sitt nya tjänstepaket Digital Skogsägare.

Kräver utbildning

Till ett fast pris, 399 kronor per månad, få man ett paket med bokföring, bokslut och deklaration samt specialanpassade rapporter, alltihopa i mobilen.– Systemet är lika enkelt att sköta som en mobil bankapp och man har tillgång till siffrorna dygnet runt, säger Katarina Hedström Klarin, vd på LRF Konsult.I paketet ingår också viss utbildning i hur man kommer i gång, tillgång till telefonsupport för enklare frågor samt kvalificerad rådgivning vid ett fysiskt möte.– Det kan vara bra att ta ut till exempel under hösten med en skatterådgivare innan man stänger året. I grundavgiften ingår 1,5 timme rådgivning per år, vilket brukar räcka för en skattegenomgång och skogsekonomisk rådgivning. I annat fall kan man köpa till mer rådgivningstid.– Det får man naturligtvis bedöma själv som kund. Men paketet är väldigt prispressat och ställer också krav på oss att jobba effektivt. Samtidigt vill vi medverka till att digitaliseringen i samhället också kommer skogsägarna till god genom snabbare, billigare och mer effektiva lösningar.