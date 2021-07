Skörden 2010 ger ett gott resultat trots allt

Vädrets makter har lantbrukare i alla tider brottats med, men till syvende och sidst är det ändå marknaden och priset som avgör hur det går för företaget. Därför kan det vara på sin plats att jämföra det usla året 2009 med det som händer nu i pågående skörd 2010.



I Kristianstadtrakten blir visserligen avkastningen lägre än i fjol men det handlar ändå om avkastningar på omkring 10 ton per hektar för dem som har tröskat så här långt. För Lars-Håkan Jonsson utanför Örebro ser det helt annorlunda ut. Han räknar med 4-5 ton höstvete per hektar, mot normalt 6-7 ton.





Priset gör skillnaden

Mer pengar i år

Fodervete ger bättre

- Kvaliteten på det som har tröskats hittills är bra, men det ger dåligt. Tur att priserna har stigit annars hade det varit jättetufft, säger Lars-Håkan Jonsson.10 ton per hektar eller 5 ton per hektar innebär enorma intäktsskillnader mellan olika bönder. Vid ett pris på 1,70 kronor per kilo tjänar den högavkastande bonden med 100 hektar vete dubbelt så mycket jämfört med Lars Håkan Jonsson som "bara" får 8500 kronor per hektar, det vill säga 850 000 kronor på 100 hektar.Gemensamt för alla spannmålsodlare, trots skillnaderna, är att de allra flesta kommer att få betydligt mer pengar i börsen i år än i fjol. Om vi skalar bort dem som det har gått extremt bra för och de som har alla sina fält dränkta kan vi konstatera att alla är vinnare i år tack vare händelser i utlandet. Det är torka och bränder i Ryssland som påverkar den svenske bondens intäkter mer än det som händer på den egna marken.Vi har jämfört spotpriset i slutet av augusti i fjol med det som gällde förra veckan och utgått från vad det innebär för olika skördeutfall (se faktarutan längst ner). Det ger förstås inte hela sanningen eftersom många kan ha valt att säkra priset innan den senaste uppgången eller väljer att lagra hemma i väntan på ännu bättre priser. Men den ögonblicksbild som jämförelsen ger visar tydligt att avräkningssprisets nivå är helt avgörande. Inte ens en nedklassning av hela veteskörden på 100 hektar leder till ett sämre utfall än i fjol.För den som i fjol fick 9600 vete per hektar, men i år bara får 8000 kilo per hektar, innebär skillnaden i avräkningspris ändå en merbetalning jämfört med i fjol på nästan en halv miljon kronor.Snittavkastningen för vete i hela landet är 6300 kilo per hektar. Om en bonde med den avkastning får hela sin skörd nedklassad till fodervete ger det ändå drygt 300 000 kronor mer än vad han fick för samma mängd brödvete i fjol.Även den bonde som fått en tredjedel av sin areal på 100 hektar totalförstörd tjänar mer än i fjol om resten av arealen duger till brödvete. Plus 93 000 jämfört med i fjol. Dan Birgerson