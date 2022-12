Skördare misstänks för skogsbrand

Enligt SR Kronoberg tog det tog några timmar innnan räddningstjänsten i Östra Kronoberg lyckades lokalisera branden sydost om Konga nära gränsen till Blekinge.

Skördare kan vara orsak

Branden under kontroll

Branden krävde att fyra räddningstjänster kom på plats och 15 brandmän arbetade med att släcka elden.– Det blåser en del så vi kämpar mot vinden, men som det ser ut just nu kommer inte branden att sprida sig. Men det beror på förhållandena, säger Peter Henriksson, räddningsledare till SVT på förmiddagen.Vad som orsakat skogsbranden är oklart.– Vi vågar inte svara på vad som hänt, men en inte alltför vågad gissning är att en skördare orsakat den.Under förmiddagen steg temperaturen och räddningstjänsten befarade att branden skulle kunna sprida sig. Hygget låg otillgänligt, det var svårt att komma fram till brandplatsen med tankbilar. Räddningstjänsten jobbade för att få in helikoptrar för att vattenbomba området, annars fanns risk för att branden inte skulle kunna gå att få under kontroll.Branden härjade framförallt på ett hygge där det nyligen avverkats en stor mängd träd som ligger kvar på platsen. Det fanns alltså gott om brännbart material för elden att spridas till, uppger räddningstjänsten till SR Kronoberg.Men ganska snart var branden under kontroll. Vid lunchtid hade Räddningstjänsten fått igång extra slangar och en till pump. Det gav en större förmåga att komma åt branden för brandmännen på plats och man tackade därför nej till den helikopterinsats som precis blivit godkänd.– Nu har vi branden under kontroll, säger Peter Henriksson till SR Kronoberg.Sammanlagt fem tankbilar är på plats och de åker kontinuerligt och hämtar mer vatten. Beskedet till de som bor i de närmsta husen är att det inte finns anledning till evakuering.