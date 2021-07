Skön 55:a från 1961

Ur Boggi nummer 10 2010



Den står utanför Kimsta Allbilsverkstad i norra Östergötland och används för att skjuta lastbilssläp in i verkstaden. Det är därför den har dragkroken där fram.

Den är inte till salu annars hade undertecknad redaktör köpt den direkt.



Verkstans ägare Per Larsson fick epan med köpet av verkstan.



På den kortade ramen finns en eldriven hydraulpump som används för att tippa släp.



-Då slipper man ha dieseln igång. Annars är den stark som en oxe trots att den inte har någon turbo, säger Per Larsson.



Modellen var en av de första där strålkastarna fällts in i stänkskärmarna och motorhuven öppnades framåt, rakt upp. Därför kallades den för alligatorhuv.



En av Pers kunder har en likadan epa men med svart ratt. Han har försökt att köpa Pers vita ratt, men Per vägrar.



-Jag säljer varken ratten eller bilen. Det går inte att hitta någon annan som är lika kort och bra, säger han. Per Österman