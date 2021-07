Skolorna måste hänga med i bioboomen

Det finns ett stort intresse hos dagens studenter på de skogliga utbildningarna för att arbeta med biobränsle. Under de senaste tio åren har jag sett denna utveckling växa sig allt starkare. Det rör sig om inbjudningar för att besöka skolor och föreläsa, mejl och samtal från studenter och inte minst förfrågningar om att skriva sitt examensjobb om biobränsle.



Varje termin tar vi dessutom emot studenter som vill förlägga sin praktik hos oss och fördjupa sig inom biobränsleområdet.

Detta växande intresse bland framtidens skogsmän och skogskvinnor är naturligtvis väldigt roligt.

Skogsägarna står inför viktiga och spännande möjligheter inom biobränsleområdet, inte minst sett till Europas växande behov av förnyelsebart bränsle. Sverige har alla möjligheter att fortsätta att vara en ledande skogsnation på detta område, men då måste vi redan i våra utbildningar kunna möta upp de krav som skogsnäringen ställer på de yngre krafter som ska ta oss vidare.



Inom biobränsleområdet gäller nya spelregler för logistik, mätning, avverkning, förädling, prissättning och affärsupplägg. Teknikutvecklingen och forskningen på området är intensiv liksom diskussionen om miljökonsekvenser, näringsbalanser, kompensationsåtgärder och certifiering. Utmaningen blir också desto större eftersom branschen är ny och delvis saknar enhetliga standarder och terminologi. Lägg till detta att även marknaden är ny en utmaning i sig.



Min bedömning är att dagens rektorer på naturbruksgymnasier och universitet underskattar de kunskaper som krävs för att gå direkt in och arbeta inom biobränsleområdet. När man studerar kursplanerna tycker jag det ser för tunt ut. Jag vet att det finns goda ansatser på sina håll, men det görs fortfarande alldeles för lite.



Att inkludera biobränsleuttag i det traditionella skogsbruket är en utmaning eftersom de metoder som vuxit fram under sekler är anpassade till timmer- och massavedsaffärerna.

Jag vill hävda att detta område är mer komplext än att producera traditionella sortiment även om jag nu givetvis gör en avsiktlig förenklig.



Vi måste gemensamt i branschen både arbetsgivare, branschorganisationer och utbildningsväsende bli bättre på att föra ett samtal kring hur olika utbildningar kan matcha näringens behov. Men med det sagt vill jag gärna slå fast: de rektorer som idag inser att det är en framgångsfaktor för både studenter och näringen att satsa ännu mer på biobränsle i sin utbildning fattar ett korrekt strategiskt beslut.





Bengt Karlsson,

produktionsutvecklare, biobränsle, Sveaskog