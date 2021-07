Skolmjölken hotad i spartider

Det är organisationen Skolmatens vänner som utfärdar varningen efter att ha gjort en kartläggning. Att slopa mjölken är ett konkret sätt att panikspara men också det dummaste sättet, tycker Annika Unt Widell, dietist på Skolmatens vänner. Hon säger till TT att mjölk är ett kostnadseffektivt livsmedel med mycket näring per krona. Speciellt i Sverige där mjölken berikas med det för nordbor så viktiga D-vitaminet.



Mjölk kan också vara räddningen för barn som vissa dagar inte gillar maten och som därför får hålla till godo med tillbehör som just mjölk, knäckebröd och sallad.



Farhågor till trots, Sverige tillhör dock fortfarande toppligan i FN:s statistik över skolmjölk med en genomsnittlig konsumtion av 1,8 deciliter per skolelev och lunch. Och 98 av 100 skolor serverar fortfarande mjölk till skolmaten fem dagar i veckan. ATL.nu