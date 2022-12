Skogsstyrelsen stänger kontor

Förändringen innebär att kontoren i Krokom och Östersund slås ihop. Var verksamheten ska placeras är ännu inte bestämt. Likaså slås kontoren i Kramfors och Härnösand ihop och placeras i Härnösand.

Kontoret i Ånge som inte haft fast bemanning under några års tid läggs ner helt och hållet.Ingen sägs upp i samband med förändringarna.– Vår lokala förankring är mycket viktig. Kurser och skogsträffar kommer erbjudas i alla kommuner, även om vi inte har kontor där. All vår personal finns kvar och därmed den kompetens de besitter, men några av dem kommer att arbeta utifrån andra kontorsorter än idag, säger Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.Förändringarna komer ske successivt under 2015 och 2016. Sammanslagningarna görs dels av ekonomiska skäl, men också av arbetsmiljöskäl eftersom myndigheten strävar efter att arbetsplatserna ska ha fler än tre medarbetare.Samtidigt fortsätter utvecklingen av myndighetens e-tjänster.