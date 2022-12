Skogspriset vänder uppåt

Det är fortfarande billigare att köpa skog i dag än det var 2011, men LRF Konsults statistik för helåret 2014 visar att genomsnittspriset börjar klättra uppåt igen.

För riket som helhet har snittpriset stigit med en procent jämfört med 2013, till 372 kronor per skogskubikmeter. 2011 toppade snittpriset på 407 kronor i realt värde.LRF Konsults chefsmäklare Markus Helin förklarar att låg ränta och lite högre virkespriser hjälpt till att höja snittpriset. Det blir billigare att låna pengar i bank när räntan är låg och kalkylen för köp blir ännu bättre när det går att få bra betalt för avverkat virke. Dessutom har skog en fördel gentemot andra placeringsalternativ i ett lågränteläge.– Den låga räntan gör att man har en jämförelsevis bra avkastning på kapital som är investerat i skog. Avkastningen på räntebärande placeringar av olika slag är låg medan skogen däremot växer i samma takt oavsett ränteläge, säger Markus Helin.Riksbankens allra senaste sänkning av den viktiga styrräntan reporäntan till noll procent syns inte i prisstatistiken för skogsmark ännu.– Man brukar säga att en räntesänkning får effekt först efter sex månader, så sänkningen i december 2014 har inte hunnit påverka statistiken ännu, säger Markus Helin.LRF Konsults statistik visar att snittpriserna stigit i sju av företagets tio prisområden. Procentuellt sett har priset stigit allra mest vid Norrlandskusten, där snittpriset ökat med sex procent från 279 till 297 kronor per skogskubikmeter mellan 2013 och 2014.– Längs Norrlandskusten sjönk priserna till den punkt då det blev läge att köpa skog, säger Markus Helin.I tre områden har priserna fortsatt nedåt. Det är Norrlands inland , Värmland plus den nordvästra delen av Västra Götalands län samt området som består av länen som ligger lite norr och väster om Mälaren, det vill säga Uppsala, Västmanland och Örebro.I Norrlands inland är avstånden till industrin längre och tillväxten i skogen lägre än vid kusten. I Värmland har antalet köpare från Norge minskat, möjligen på grund av sjunkande oljepris. I Mälardalens närhet har det varit färre kapitalstarka investerare än tidigare, som intresserat sig för skog.Markus Helin tror att skogsmarkspriserna fortsätter svagt uppåt under 2015. Det beror mycket på att Riksbanken bedömt att räntan ligger kvar på en låg nivå.– Om virkespriserna stiger under 2015 blir det en större uppgång för skogsmarkspriserna, säger Markus Helin.Om konjunkturen tar fart, skogsindustrin får ett uppsving och virkespriserna höjs finns risk att även räntan blir högre. Markus Helin bedömer dock att räntan blir kvar på en så pass låg nivå att intresset för investeringar i skog fortsätter att vara stort. Här kan du se område för område i Sverige hur prisutvecklingen har sett ut sedan 2004.