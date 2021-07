Skogsmaskiner - stort i Norden, litet på jorden

Systemet för avverkning med skördare och skotare, kortvirkessystemet eller "cut to length (CTL)", är utvecklat i Sverige och Finland under de senaste decennierna.



Systemet sprider sig också så sakteliga till andra delar av världen, men jämfört med andra maskinmarknader är försäljningen av den typen av skogsmaskiner mycket liten.





Halverad försäljning

Viktigt inflytande

Mindre än fem procent

Förra året såldes enligt Skogforsk omkring 1500 skördare och skotare i hela världen, ett normalt år omkring 3000.Bara i Sverige säljs över 3000 jordbrukstraktorer på ett år.Att marknaden är så liten gör den också känsligare och en inhemsk tillverkning av skogsmaskiner för det nordiska kortvirkessystemet är oerhört viktig menar utredarna. Inte bara för att den sysselsätter omkring 2000 personer - utan egen tillverkning hotas lönsamheten och konkurrenskraften inom skogsbruket.- Vi tror ju på den här kortvirkesmetoden och om tillverkningen skulle ligga längre ifrån oss så hade vi inte haft samma inflytande över utvecklingen och tillgång till all teknik, säger Magnus Thor på Skogforsk.- De här företagen (maskintillverkarna, reds anm) måste fortsätta att vara starka och tjäna pengar för att de ska kunna fortsätta att utvecklas och skogsbruket ha tillgång till den bästa tekniken.- Ja, om de upplever bristande lönsamhet eller om skogsbruket inte har råd att investera i tekniken på grund av dålig lönsamhet.- Då kommer det att säljas färre maskiner och avverkningar går ner.I Sverige och Finland säljs skogsmaskiner för omkring 3,2 miljarder kronor per år.Världsmarknaden för CTL-maskiner uppskattas till 10 miljarder svenska kronor, vilket kanske låter mycket men det är det inte.Magnus Thor tar som exempel att de flesta skogsmaskiner som säljs i Sverige är John Deere men för John Deeres hela försäljning i världen står skogsmaskinerna för mindre än fem procent.- Skogsmaskinsavdelningen är kanske bara en femtedel så stor som deras gräsklipparavdelning. Det sätter in problemet i ett sammanhang, tycker jag. Hans Dahlgren