Skogsjobb efter OS

Mitt i sina hektiska idrottskarriärer väljer det äkta paret Björn Ferry och Heidi Andersson att starta ett skogsbolag.

För några år sedan köpte de båda en skogsfastighet på 260 hektar i Storuman. Och nu kommer nästa steg. En skördare och en skotare har beställts från Vimek i Vindeln.



Tanken är att företaget ska utföra uppdrag i förstagallringar och även sköta den egna skogen, som har stor andel ung skog. Men imperiet ska växa.





Mer skog i framtiden

Två maskinförare

Skördarträning

- Det kan säkert bli mer skog i framtiden om ekonomin tillåter. Drömmen vore att man kunde ha runt 800 hektar, så att man visste att det räckte med tillväxten från skogen för att det ska räcka till en familj, säger Björn Ferry.Företaget heter PTEH AB och det kräver en förklaring.- Det var Heidis vision från början. Det står för Pengar Till EkoHus. Det är vår målbild att i framtiden bygga ett eget hus med kretsloppstänkande.De bor just nu i lägenhet i Storuman, men i mitten på juli kommer första barnet så inom några år, när idrottslivet är klart, kan det kanske bli ett ekohus.Björn och Heidi kommer att sköta det mesta administrativa i skogsföretaget, som att skaffa uppdrag, räkna på virkesvolymer och även köpa in virke.Till en början anställs Heidis lillebror Frank Andersson i företaget. En 21-åring som gärna jobbar i skogen och som ska lära sig köra både skördare och skotare.Tanken är att företaget ska ha två anställda maskinförare. Björn Ferry har ingen skogsutbildning, men det tar han igen genom hejdlös entusiasm.- Inför köpet av skogsfastigheten blev jag maniskt intresserad. Allt som har med kubiken, medelstammen, ekonomin, priser och politik att göra.- Så det har gått ganska fort för mig att ta till mig kunskap. Det är oerhört stimulerande och något som jag tror passar mig och min personlighet.Björn Ferry kommer inte att köra maskinerna själv, men vill ändå kunna hoppa in om någon blir sjuk. Så lite träning i skördaren ska det bli till sommaren.Efter skidkarriären hoppas Björn Ferry att skogsföretaget ska bli en central del i familjens liv.- Jag är intresserad av skogen överhuvudtaget. Jag skulle inte bli förvånad om jag hamnar inom skogspolitik. Jag tycker det är intressant hela vägen, från lagen till att röja själv, säger Björn Ferry.Men först är det skidskyttekarriären som gäller.- Jag kommer minst att satsa till OS i Sotji i Ryssland 2014. Härje Rolfsson