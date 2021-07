Skogsfond Baltikum växer enligt plan

Nu har Aktiespararna gjort en analys av fonden och konstaterar att den ”fortsätter leverera enligt investeringsplanen”. Hittills har fonden köpt 6 070 hektar skog med ett virkesförråd på 545 000 kubikmeter, motsvarande cirka 90 kubikmeter per hektar. Investeringen uppgår till 13 miljoner euro, vilket innebär cirka 2 153 euro per hektar eller 24 euro per kubikmeter. Med valutakurser från början av september innebär det cirka 22 000 kronor per hektar eller 250 kronor per kubikmeter.