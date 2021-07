Skogsfastigheter klarar räntehöjning

- En ränta som ligger en eller någon procent högre kommer att påverka skogs- och lantbruksfastigheter endast marginellt eftersom den övervägande delen av köpen sker med eget kapital. Men det är klart, kommer räntan upp i sex, sju procent då får vi se en viss påverkan men den kommer redan att vara diskonterad då. Något större prisras ser vi inte, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult.



Enligt Carl-Johan Jürss så är ungefär 70 procent av alla fastighetsköp i Sverige egenfinansierade.

- Hade det varit tvärtom, att 70 procent av nyköpen var med lånade pengar skulle vi få se en annan påverkan.



LRF Konsult omsätter cirka 1000 fastigheter per år, vilket ger dem en marknadsandel på omkring 30 procent.





Pris och ränta

Fler köpare än säljare

Viktigare för rena skogsfastigheter är virkespriserna, och skogsägare som tilläggsköper går mellan lånade pengar och eget kapital via avverkning beroende på virkespriserna och räntenivån.- Under våren har man lånat mer på grund av den låga räntan men nu när virkespriserna ligger så högt har avverkningen ökat, säger han.Priset på lantbruksfastigheter, med långt högre arealpris och med byggnader som kräver underhåll, är generellt sett mer räntekänsliga, menar Carl-Johan Jürss. Men även om räntebanan är stigande tror han inte på några större prisfall på grund av det.- Vi tror att både skogs- och lantbruksfastigheter stiger ytterligare en fem, sex procent under hösten och sedan att priserna planar ut under 2011 och ligger på ungefär samma nivåer som i dag, säger han.Inte nog med att köparna ofta är mindre känsliga för ränteutvecklingen, de är också fler än säljarna och det bådar för stabila priser.Carl-Johan Jürss tror dock att utbudet under nästa femårsperiod kommer att närapå fördubblas på grund av stundande generationsväxlingar, men som det ser ut nu ser han inga problem med att köparna inte skulle kunna svälja det ökade utbudet.- Det kan visserligen hålla igen prisutvecklingen men utbud och efterfrågan kommer att kunna mötas på en ny nivå.Jerry Simonsson