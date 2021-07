Exporten av skogsvaror – det vill säga sågade trävaror, massa och papper – minskade med 3,6 procent i volym under årets tre första kvartal jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från SCB. För alla tre produktgrupperna gäller också att volymminskningen accelererade och var större under kvartal tre än under kvartal två.