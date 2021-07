Skogsbrand utanför Örnsköldsvik: ”Omfattande”

En större skogsbrand har brutit ut i närheten av sjön Frättjärnen i Björna, Örnsköldsviks kommun. Det är uppskattningsvis omkring sex hektar som brinner, ett område på cirka 300 gånger 200 meter, enligt räddningscentralen i Västernorrland.

– Det verkar vara en ganska stor och omfattande brand, säger Mattias Andersson, inre befäl vid räddningstjänsten, till Allehanda.

Han uppskattar att det brinner på ett område om ungefär 75 gånger 200 meter. Till SVT säger Mattias Andersson att de vid 16.00-tiden fortfarande inte har fått kontroll på branden:

Gårdagens åskväder tros vara orsaken. Enligt uppgifter till SVT har räddningstjänsten flera pågående ärenden där blixten orsakat bränder och därför har de gått upp i stabsläge för att säkra upp.

Helikoptrar på väg



– Det är ett skogsparti som brinner. Det är långt till fastigheter för tillfället i alla fall så just nu finns ingen sådan spridningsrisk, säger inre befäl Fredrik Lindqvist.



Två helikoptrar är på väg till området för att hjälpa till med släckningen. Släckningsarbetet beräknas pågå hela natten och en bit in på morgondagen.

– Det är fruktansvärt torrt i markerna just nu, säger Fredrik Lindqvist.



Två mindre skogsbränder har också härjat i Sundsvalls kommun. Där skedde eftersläckning under måndagseftermiddagen.