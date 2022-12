Skogsbrand rasar på tredje dygnet

- Natten har gått bra men jag vågar inte säga att vi har branden under kontroll, säger Göran Cederholm, tillförordnad räddningschef, till Vestmanlands Läns Tidning.

Åskan gick förbi

Förstärkning från ovan

Röken sprider sig

Nyfikna stör arbetet

Under natten har ett 50-tal personer arbetat med att hålla begränsningslinjerna för att förhindra ytterligare spridning.- Vinden har vänt så nu är det den västra flanken som är mer intressant. Vi ska upp med helikopter under förmiddagen och rekognosera hur läget ser ut, berättar Göran Cederholm för tidningen.I Västerås drog ett åskväder förbi under söndagens morgon, men över skogsbranden kom inga större regnmängder.Å andra sidan slapp räddningsmanskapet tampas med eventuella blixtnedslag, som kunde ha starta nya bränder.Släckningsarbetet drabbades under lördagen av ett bakslag när en av försvarets helikoptrar fick motorhaveri. Göran Cederholm beskriver för Sveriges Radio Västmanland hur räddningsarbetarna i det läget var ”jättedeppade".– Men precis i den vevan ringer en företagare och berättar att de har helikoptrar på väg upp från västkusten där de hade bombat skogsbrand. Hur många har ni, frågade jag. ”Fyra stycken”, svarade han.Helikoptrarna var snabbt på plats och därmed hade räddningsstyrkan större resurser från luften än vad den hade före motorhaveriet.På söndagsmorgonen bedömdes brandens yta vara mellan 20 och 25 kvadratkilometer stor. De som tidigare fick lämna sina hem har kunnat återvända.Röken från branden syns vida omkring och lukten uppges driva in över stora delar av Mellansverige.Polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området kring Öjesjön och Fläcksjön, dels eftersom nyfikna åskådare stör räddningsmanskapet, dels på grund av röken och risken för fallande träd. Även om läget tycks ha ljusnat något så räknar räddningstjänsten inte med att ha branden under kontroll förrän framåt måndagen eller tisdagen.