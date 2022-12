Skogsbrand försvårar transporter

På väg U668 mellan Ängelsberg och Hästbäck fick vägtrummor av plast, sidoräcken och beläggning direkta brandskador samt slänt- och beläggningsskador efter räddningsfordonens framfart.

Skadade slänter

Låg bärighet

Trädsäkring krävs

Grusvägen U685 fick belastningasskador och fick förstärkas under räddningsarbetet, medan vägen mellan Hästbäck och Broarna brandskadades och måste läggas om.Hela vägen mellan Västerfärnebo och Broarna behöver även åtgärdas avseende släntskador.De 25 mil enskilda skogsvägar som berördes av branden och räddningsarbetet är ännu inte färdiginventerade.Rapporten konstaterar dock att många av dem har låg bärighet, samtidigt som de kommer att utsättas för stora påfrestningar under det flera år långa röjningsarbete som väntar.Tjällossning och ihållande regn väntas få stor betydelse för dessa vägars bärförmåga och tillgänglighet framöver."Det lågtrafikerade vägnätet i området har en relativt hög andel vägar med låg eller begränsad bärighet vilket påverkar möjligheten att ombesörja transporter av skogsråvara på vägnätet under hela året", skriver de båda myndigheterna i rapporten.Inventeringen har utförts på uppdrag av regeringen. Hittills har cirka två tredjedelar av vägnätet kontrollerats.För att arbetet ska kunna slutföras krävs trädsäkring på grund av risken för fallande skog.