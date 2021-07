Skogsboomen hotar naturvärden

- Det här är den värsta sommaren vi upplevt, och vi hinner inte med allt vi borde, säger Ulf Kleist, naturvårdare på Skogsstyrelsen i Östergötland till Folkbladet.



Under sommaren har Skogsstyrelsen i Östergötland fått in 2964 avverkningsanmälningar, fyra gånger så många som för två år sen.



När skogsägaren lämnat in en anmälan om att få avverka en skog har Skogsstyrelsen sex veckor på sig att undersöka om det i området finns naturvärden som måste skyddas från avverkning. Det kan röra sig om allt från enskilda, ofta gamla, värdefulla träd till hela områden med höga naturvärden. Om inte Skogsstyrelsen hör av sig blir avverkningen automatiskt godkänd, och skogsägaren behöver bara ta generell hänsyn.ATL.nu