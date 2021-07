Skogsbolagen köper fler maskiner

Det framgår när registreringsuppgifterna för årets första två månader analyseras, skriver Elmia i ett pressmeddelande.



I fjol registrerades de tre stora skogsbolagen för totalt nio skotare under hela året. Under årets första två månader har de redan skaffat sig tio nya maskiner.





Kan vara trendbrott

Ljusning för Gremo

- Antingen handlar det om snabbare utbyte av befintlig maskinpark eller också handlar det helt enkelt att man utökar den egna avverkningskapaciteten, säger Per Jonsson, projektledare på Elmia och ansvarig för skotarkartan.se, som sammanställer statistik från Transportstyrelsen.- Jag tror att det handlar om det senare och då är detta ett intressant trendbrott. Frågan är i så fall vilka bakomliggande orsaker som finns till detta.Sammanlagt har 52 skotare registrerats under januari och februari 2011, av vilka 30 kommer från John Deere.Ponsse hade däremot endast en registrerad skotare under januari och februari. Även Komatsu ser ut att ha det trögt så här i början av året med få registrerade maskiner.Bland de mindre tillverkarna verkar läget ha ljusnat något för Gremo som är på väg uppåt igen och för EcoLog som ökar sin marknadandel. Rottne ligger stabilt runt sina 15 procent, enligt skotarkartans siffror.Påpekas bör att även små förändringar i antal snabbt kan ge stora skillnader i marknadsandelar, särskilt när det gäller mindre tillverkare. ATL.nu