Skogsbolagen andas optimism igen

Mitt i floden av delårsrapporter är trenden tydlig. Nedläggningar och effektiviseringar har tillsammans med höjda priser på massa och sågade trävaror lyft bolagen.

- Det hårda arbetet vi har gjort de senaste åren börjar betala sig, sade Stora Ensos koncernchef Jouko Karvinen efter rapporten som visade på ett positivt kassaflöde på över två miljarder kronor, det starkaste kvartalet sedan fjärde kvartalet 2006.



- Alla affärsområden är på plus, även om vinsterna fortfarande är otillfredsställande.

Massatillverkaren Rottneros, som gick back 112 miljoner första halvåret, redovisar det tredje kvartalet en vinst på 43 miljoner, en vinst som dock beror främst på skuldavskrivningar.



Bruken har gått med förlust. Men högre massapriser gör läget bättre.

- Nu går bruken för fullt till skillnad från tidigare under året då de tillfälligt haft marknadstopp, säger finansdirektören Karl Ove Grönqvist.



Men priset på pappersmassa är fortfarande för lågt för att bruken ska vara nöjda.

- Massapriserna måste stiga med minst 10 procent under det fjärde kvartalet, anser Södras koncernchef Leif Brodén.



Södra har vänt en förlust för första kvartalet på - 59 miljoner till en vinst på 328 miljoner tredje kvartalet.

- Glädjeämnet för oss nu är stegrande produktivitet inom sågverken och tillfrisknande priser på sågad vara.



Sågverksbolaget Bergs Timber har också dragit nytta av prisuppgången på sågade trävaror. Förluster vändes till en vinst på 17 miljoner senaste kvartalet.



Men samtidigt varnar skogsbolagen för en osäker framtid.

"Marknaderna ser ut att i allmänhet bli fortsatt svaga framöver och strukturell överkapacitet i Europa fortsätter att sätta press på priserna i flera produktområden", skriver Stora Enso i sin rapport. Norra Skogsägarna gör samma bedömning:

"Omvärlden bedöms successivt lämna den allmänna lågkonjunkturen. Återhämtningen bedöms dock ta två till fyra år." Torbjörn Esping