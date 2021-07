Skogsarbetare fick rätt om uteblivna löner

Skogsarbetarna hade anställts av Sia för att utföra skogsarbeten i Mellansverige . Det handlade om röjning och plantering, uppdrag som Sia i sin tur fått av Stora Enso och Skogsplantor.



Under sommaren 2008 upphörde dock Sia att betala ut lön till arbetarna. Dessa lämnade därför sina anställningar i juli 2008.

Enligt stämningen mot Sia har skogsarbetarna utfört arbete under den period då löner inte utbetalades. Företaget hävdade å sin sida att om skogsarbetarna utfört arbete under denna tid så kan det inte ha gjorts på Sias uppdrag.



Arbetsdomstolen anser det dock bevisat att Sia och skogsarbetarna tecknat avtal som gäller den aktuella perioden.

Förutom de uteblivna lönerna stämde fackförbundet GS även företaget för utebliven OB-ersättning, arbetstidskonto och semester. På samtliga punkter gav Arbetsdomstolen GS rätt.



De elva skogsarbetarna ska nu få ersättning för uteblivna löner och andra ersättningar. De har dessutom tilldömts skadestånd på 20 000 kronor var. Dessutom ska Sia Rent A Pro betala ett skadestånd till GS på 100 000 kronor. ATL.nu