Skogsägare - så här gör du mest klimatnytta

Köpenhamnsmötet betraktas som ett misslyckande men för skogsnäringen är det en milstolpe! Nu lyfts äntligen värdet av ett aktivt brukande av skogen fram av ledande politiker! Att avskogningen måste stoppas manifesteras i löften om bistånd från rika till fattiga länder.



Skogen i Sverige bidrar med en klimatnytta som motsvarar hela vårt utsläpp av växthusgaser! Ett skogsbruk av svensk modell tillämpat globalt skulle kunna ge starka effekter på världens koldioxidbalans - det motsvarar faktiskt nästan hela dagens globala utsläpp av kol­dioxid (CO2)!



Det absolut viktigaste en klimatmedveten skogsägare kan göra är att vårda sin skog väl. Inget annat bidrar så mycket. Dessutom är det ofta lönsamt!



Södra har gjort en analys av en 50 hektar stor skogsgård i Götaland. Gården bidrar årligen med en "klimatnytta" motsvarande 200 ton CO2. Hälften beror på att kol binds in i skogen, hälften på att de skördade skogsprodukterna ersätter fossilt CO2. Genomsnittsvenskens utsläpp är 5 ton CO2/år. Om man byter bil till en som drar 30 procent mindre bränsle sparar man 0,8 ton CO2/år. Om skogsproduktionen på modellgården ökas med 20 procent blir klimatnyttan 40 ton CO2/år!



Genom bra skogsföryngring når man de långsiktigt största effekterna. Men, beståndsvården är minst lika viktig. Genom ovarsam avverkning, till exempel genom att gallra i äldre skog, sänks tillväxten, skadorna ökar och klimatnyttan (och lönsamheten) uteblir. Det är viktigt att sköta alla typer av skog, inte minst lövskogen.



Jag har en liten påse med 40 gram granfrö på mitt skrivbord. I den ligger 4000 förädlade frön. Fröna räcker till plantor till cirka 2 hektar. Den extra tillväxt man får av detta förädlade frö motsvarar cirka 5 ton CO2/år under cirka 80 år. Detta är lika mycket som den CO2-belastning som vårt barnbarn ger upphov till under hela sin livstid (med dagens utsläpp).



En invändning mot att skogsbruk är bra för klimatet är att CO2 läcker från hyggen. Det är riktigt att detta sker, men vid all avverkning sker ett utsläpp och därför kan detta inte undvikas. Stubbar, rötter, grenar och barr bryts ned och CO2 frigörs. Hyggen utgör dock en liten andel av skogsmarken och i omgivande skog kan CO2-upptaget hållas högt. Därför blir det ett stort nettoupptag om man ser till hela skogen.



En annan invändning är att det inte blir plats för biologisk mångfald och andra nyttigheter i skogen. Ska man bedriva intensiv skogsskötsel krävs att naturvärdena värnas - ett bra sätt att säkerställa detta är genom att miljöcertifiera sitt skogsbruk.



Ur skoglig synpunkt var klimatkonferensen i Köpenhamn inget misslyckande. Nu har vi två naturliga steg till att ta, nämligen att öka skogstillväxten och att använda skogsprodukterna på ett mer klimatsmart sätt. Hur vi lyckas med detta kommer att vara helt avgörande för svenskt skogsbruk och skogsindustri.



Göran Örlander

skogsskötselchef

Södra