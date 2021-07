Skogsägare protesterar mot utbytta åkare

- Det har gått för långt. Södra ska hjälpa till lokalt, det ska inte bara vara pengar, säger Osmo Heimonen, 76.



En gång fick han Södras skogspris. Nu hotar han lämna föreningen i protest mot upphandlingen av virkestransporter.

- Jag har levererat av tradition, men det är slut med det nu. Om de inte ändrar på beslutet kommer jag personligen att begära utträde och ta ut mina pengar, säger Osmo Heimonen, som var en av dem som vädrade sitt missnöje på ett informationsmöte på Frödinge bygdegård nyligen.





Lettiska chaufförer

Kollektivavtal finns

Billigare

Ingen tjänstepension

Stämningen var hätsk mot att Södra sagt upp avtalet med tre lokala åkare som kört för Södra i generationer. I stället har Södra bland annat anlitat Jönköpingsåkeriet Silvano som har lettiska chaufförer. Över 70 personer undertecknade en protestlista.- De avskedar vårt folk, som kan våra vägar, som kan bönderna och vet hur vi vill ha det, säger Osmo Heimonen, som oroar sig för kommunikationen med letterna, att de ska ta fel vältor och att de ska köra sönder skogsbilvägarna.Det vanliga skälet till att använda utländsk arbetskraft är för att sänka kostnaderna. Både Silvano och det lettiska bemanningsföretaget HMTL har dock slutit kollektivavtal med facket.- De har svenskt kollektivavtal, men de behöver ju inte följa det, och vi kan inte gå in där för vi har inga medlemmar, säger ombudsmannen Tommy Jonsson på Transport.Han ser hur fler och fler svenska åkerier tar in utländska chaufförer från bemanningsföretag. Därför att det blir billigare.- Skitsnack! De har det inte sämre än en svensk chaufför har. Tvärtom, säger Curt Axelsson som driver Silvano tillsammans med sin bror.Att de tar in letter beror på att det inte finns svenska skogschaufförer att få tag i.För att inte konkurrensen ska snedvridas måste lettiska HMTL inte bara betala avtalsenlig svensk lön. De måste också skatta och betala sociala avgifter i Sverige.HMTL hade förra året en tredjedel av sin verksamhet i Sverige, men har i skrivande stund ännu inte registrerat sig hos Skatteverket för skatt och sociala avgifter. De har heller inte registrerat sig hos Fora, så chaufförerna kör utan avtalad olycksfallsförsäkring och tjänstepension.- Vi håller på att diskutera hur vi ska göra, det tar tid att komma i gång med allting, säger Magnus Axelsson på Silvano.Södras upphandling är ett led i en översyn av logistiken för rundvirke. Både nya och gamla åkerier har fått lämna anbud. Södra följer under avtalstiden löpande upp alla åkare.- Alla regler och avtal på svensk arbetsmarknad ska naturligtvis uppfyllas. Till exempel så har åkarna kollektivavtal, säger Per Braconier, informationsdirektör på Södra.- Man kan inte komma i en bättre dager genom att kringgå svenska regler, det är helt uteslutet.Kritiken, att det bara handlar om pengar, besvarar han så här:- Det är inget konstigt att man handlar upp på det här sättet. Och i begreppet kostnadseffektivitet ingår det många parametrar som vägs ihop. Det är inte alls bara ett timpris, det handlar också om kvalitet, kommunikation, säkerhet, miljö med mera.Torbjörn Esping