Skogsägare får utskick om röjningsbehov

Det är med hjälp av satellitbilder som tas varje år som Skogsstyrelsen gjort ett urval över skogsområden där det kan finnas ett röjningsbehov. I Västmanland är det drygt 600 privata skogsägare som kommer få ett brev om att det kan vara dags att starta röjningsarbetet.

Röjningen inget krav

Brandskadad skog undantaget

Gratis rådgivning

Röjningsanalyserna är en del av Skogsstyrelsens arbete inom ramen för Skogsriket. Målet är att röjningen ska öka, eftersom det bidrar till en hållbar skogsproduktion. Att börja röja tidigt kan ha många fördelar, säger Hannes Parlow, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Västmanland.– Röjningen innebär ju oftast en stor vinst för ägaren och kvaliteten blir mycket bättre.De skogsägare som berörs är ägare till områden som avverkats och planterats för drygt tio år sedan. Satellitbilderna visar tydligt om det rör sig om äldre skog, yngre skog eller avverkad skog. Det kan däremot vara så att den som får ett brev redan varit ute och röjt.– Vi ser inte om det är röjt, vi ser bara att det är ungskog och vet erfarenhetsmässigt att det kan vara dags att röja, säger Parlow.Den som fått utskicket är på inget sätt förpliktigad att ge sig ut i skogen med röjsågen. Det finns ingen lagstiftning som kräver att man måste röja i sin skog. Att det ska uppfattas som kritik på hur ägaren sköter skogen är inte meningen.– De ska inte känna att vi pekar finger, säger Parlow.Ändå kan det finnas de som tar lite illa upp bland skogsägarna.– Det brukar alltid vara någon som ringer in och har synpunkter. Men då är det oftast att man inte har läst hela brevet. Vi har verkligen försökt formulera första meningen som att "det kan vara dags att röja", säger Parlow.Röjningsanalyserna görs i hela landet. Just i Västmanland är skogen naturligtvis ett känsligt ämne just nu efter den stora skogsbranden. Satellitbilderna är tagna innan branden, men Skogsstyrelsen har tagit de drabbade i noggrant beaktande.– De områdena har vi filtrerat bort, det skulle säkert inte vara så trevligt för dem att få utskicket. Även om en markägare har en del av sin fastighet utanför brandområdet har vi tagit bort dem om de berörts av branden, säger Parlow.Skogsstyrelsen skickar också med information med tips om hur man beställer röjning. De som känner att de behöver mer hjälp eller information kan också få gratis rådgivning från Skogsstyrelsen som kan åka ut till plats.Den möjligheten finns så långt resurserna räcker, så det är först till kvarn som gäller.– Skogsägare får jättegärna höra av sig till oss om de vill veta mer. Vi kommer gärna ut och ger råd, säger Hannes Parlow.