Skogens framtid finns i forskningen

Stefan Edman intygade att skogen och dess produkter har framtiden för sig: det finns gott om råvara och världens befolkning växer. Men det går inte av sig självt.

Skogsindustrin är som bekant inne i en strukturförändring. Folk läser allt mindre på papper, alltså måste något nytt komma i stället. Men vad?mycket lite på forskning och produktutveckling, enligt Stefan Edman 1,5 miljarder kronor om året. Något som intygades av Södras ordförande och koncernchef: 0,6-0,7 procent satsas, och då är Södra närmast ett föredöme i branschen.”Nya produkter” nämndes flera gånger under stämman. Hot från plast, stål och betong måste mötas med produktutveckling. Men det är svårt att få något konkret besked om vilka produkter det handlar om, annat än inom vilka områden man kan vänta sig att något är på gång. Som energi och textil som ersätter bomull. Vd Lars Idermark nämnde tallolja till dieselmotorbränsle.produkter, nya marknader måste också utforskas, enligt Stefan Edman. Han nämnde också textil samt hygienprodukter och biokompositer. Nanocellulosa kan användas i en rad produkter men är långt borta i tid.Södra har sitt biokompositmaterial Durapulp och sin viskosmassa. Båda har stor potential men de har lång väg kvar innan de tar över från andra material i någon större skala.mångdubbelt mer på forskning och utveckling. Den bransch som, med all rätt, brukar kallas Sveriges ryggrad släpar efter när omvärlden förändras snabbt. Stefan Edman varnade för att andra har snabbare fotarbete, svensk skogsindustri får se upp så den inte blir ”kvar på perrongen”.ändring på det. Staten, EU, företag, organisationer, mecenater, alla måste prioritera forskning och produktutveckling. Massa och papper, sågade trävaror och bränsleflis i all ära, nya produkter, högre förädlingsgrad och nya marknader är vad som behövs, och det snabbt. Annars vacklar skogen som framtidsnäring.