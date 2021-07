Skogen tar upp klimatkampen

Skogen kommer att spela en av huvudrollerna på klimatmötet i Köpenhamn som inleds på måndag. Eller egentligen två huvudroller.



Skogen är ett problembarn och en stor källa till koldioxidutsläpp. Över 17 procent av jordens 49 miljarder ton koldioxidutsläpp per år kommer från skogsbruket.



Det beror främst på att jorden avskogas i ett rasande tempo. Cirka 13 miljoner hektar, eller ungefär ett England, avskogas per år, enligt en rapport från FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation).



Samtidigt kan det vara skogen som frälser oss från klimatundergång. Skogen gör dubbel nytta i klimatarbetet. Dels tar skogen upp koldioxid ur atmosfären och binder in det i biomassa och i marken, dels kan trä kan ersätta fossila produkter som olja, gas och kol.



Även om 13 miljoner hektar avskogas per år så är det inte hela sanningen. Närmare sex miljoner hektar återbeskogas på olika sätt varje år, vilket gör att nettoavskogningen ligger på omkring sju miljoner hektar. Det är mycket nog och kärnan i problemet eftersom den mesta avverkningen sker i tropiska områden som i Brasilien, Afrika och Indonesien. Där försvinner extra mycket koldioxid upp i atmosfären på grund av värmen och bristen på återplantering.



Norra halvklotet ligger bättre till. Här är tillväxten av skog totalt sett större än avverkningen. Alltså fungerar skogen på norra halvklotet som en kolsänka.



Många länder som till exempel Kina har också satt i gång med väldiga planteringsprojekt.

Skogar på norra halvklotet håller ett större kollager per hektar än vad tropiska skogar gör, i genomsnitt cirka 1 300 ton koldioxid per hektar jämfört med 1 000 ton koldioxid per hektar.



Svenskt skogsbruk tillhör de bästa i klassen. Våra skogar tar årligen hand om cirka 20 miljoner ton koldioxid per år. Och mer kan det bli. Om man tillämpar gödsling på 5 procent av skogsmarksarealen så kan skogens nettoupptag av växthusgaser öka med mellan 3,5 och 6,2 miljoner ton koldioxid per år, enligt en rapport från SLU.



Men det räcker inte på långa vägar. Skövlingen av tropisk skog måste minskas ordentligt om skogen ska kunna minska koldioxidmängden i atmosfären. Något som är positivt är att takten på avskogningen runt jorden har minskat. Från nära 9 miljoner hektar per år mellan 1990 och 2000 till drygt 7 miljoner hektar per år mellan 2000 och 2005.

Men hur skogen ska påverka klimatet och klimatet ska påverka skogen är mycket osäkert.



Forskarna i FN:s klimatpanel IPCC är försiktiga och gör inga framtida säkra bedömningar. Även om avskogningen fortsätter så kan också ett varmare klimat öka tillväxten i skogen. Och då binder den mer koldioxid. Härje Rolfsson