Skogen ska samlas i ett register

Idag behöver en skogsägare kontakta flera olika myndigheter för att få fram all information om sin fastighet. Med en nationell skogsdatabas skulle skogsägare, entreprenörer och skogliga tjänstemän kunna ta del av informationen på ett enkelt sätt.



Information om exempelvis kulturmiljöer och biologiskt värdefulla områden skulle kunna serveras via utskickade "gröna kuvert" eller via Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor.



- Vi tror att en nationell skogsdatabas skulle förenkla och spara mycket tid. Det skulle också kunna bli ett viktigt steg för att underlätta för skogsbruket att ta hänsyn och arbeta med "frihet under ansvar", säger Patrik André på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.



- Det är relativt enkelt och billigt att skapa databasen. Dagens teknik gör att det går att återanvända så mycket från olika myndigheters databaser, och det går bra att sprida information till alla och ändå skydda den personliga integriteten.

ATL.nu