Skogen kan bli vägen bort från fossila bränslen

Framstegen kan komma i delar av förhandlingsarbetet, såsom finansiering och skydd av regnskog. Men någon förväntan om att det skulle komma till stånd ett globalt bindande avtal finns inte.



Motsättningarna från Köpenhamn förra året finns kvar. Sydafrika har klimatmötet 2011 och förbereder sig redan nu. När min sydafrikanska kollega Patience Sonjica var i Sverige i höstas konstaterade hon: "Det är en väldigt komplicerad process. Det stora hindret är det spända läget mellan Kina och USA".



Samtidigt har behovet av åtgärder som håller jordens temperaturökning under två grader inte minskat. Skogsfrågorna är en nyckel för att vi ska klara den globala utmaningen. Därför drev Sverige som EU-ordförande på för att sätta målen att förstöringen av regnskog ska halveras till 2020 och ha upphört till 2030. Sverige satsar också en halv miljard kronor på skogsskydd (Redd+) via globala miljöfonden (GEF) och via stöd till olika länder.



Sverige och EU är berett till en andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet (KP). Men KP täcker bara en tredjedel av världens utsläpp och världen kan inte vänta på ett genombrott i förhandlingarna. Sverige måste visa vägen och gå före genom att:

1. Anta den utmaning som den nya gröna ekonomin kräver.

2. Driva på klimatomställningen och minska utsläppen på hemmaplan.

3. Driva på EU att bli den mest klimatvänliga regionen i världen.

4. Utveckla strategiska samarbeten med fler utvecklingsländer för att rusta dem för klimatförändringarna.



Nationellt är den största utmaningen transportsektorn, där målet är en fossiloberoende fordonspark till 2030. Det förutsätter storsatsning på biodrivmedel och ett genombrott för elbilar.



Ur svensk synvinkel handlar det också om reglerna för skog för de så kallade Annex I-länderna. Om regelverket för bokföring gynnar uppbyggnad i kolsänkor i närtid så fördröjs en nödvändig omställning från fossila bränslen. Sverige vill därför ha ett system med begränsningar av vad som räknas in i bokföringen. Detta kan man lösa genom olika tekniska konstruktioner som diskuteras i förhandlingarna. En variant är att bara en viss del av det årliga upptaget får räknas med (så som är fallet i KP). Det är den metod Sverige helst skulle vilja se.



Den modell som är det mest troliga utfallet av ­förhandlingarna är att man använder en referensnivå av det slag som EU har föreslagit med ett tak för hur mycket som får räknas in oavsett hur stora upptagen är. Förslaget från G77 (utvecklingsländerna) är att man sätter ett tak kopplat till respektive lands totala utsläpp. Även detta kan Sverige acceptera även om det missgynnar oss i förhållande till andra länder med större relativa utsläpp.



Andreas Carlgren

miljöminister (C)