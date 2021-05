Det talas om en rådande superkonjunktur för sågtimmer – inte bara här Sverige utan i många länder, bland annat i USA och Storbritannien.

Men hur länge håller högkonjunkturen i sig och hur ska man tänka som skogsägare?

Det handlar veckans avsnitt av Virkesstudion om.

I programmet medverkar förutom Per Hedberg och Carl Johan Moberg också Per Åke Bergh, från Woodworks by Bergs AB.

Och om du missade den digitala Skogskväll som ATL anordnade tillsammans med Virkesbörsen och Ludvig & Co så finns den att se i efterhand: Klicka här för att komma till programmet.