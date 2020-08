Sågverkskoncernen Vida nådde en nettoomsättning på drygt 3,3 miljarder kronor för årets första halvår, marginellt lägre än för motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet blev cirka 270 miljoner kronor, en minskning med knappt 40 procent jämfört med i fjol, vilket gav en rörelsemarginal på 8 procent.

”Efter förutsättningarna ett bra resultat som påverkats av ett högre utbud av sågade trävaror och en nedgång av försäljningspriserna sedan hösten 2019”, kommenterar koncernchef Måns Johansson i ett pressmeddelande.

Låg påverkan

Vida uppger att coronapandemin hittills gett låg påverkan på resultatet. Ökad efterfrågan i bygghandeln har kompenserat för lägre efterfrågan hos industrikunder. Samtidigt som leveranserna minskat till England, delar av Asien och Mellanöstern har efterfrågan i Nordeuropa och USA varit på en högre nivå, och sammantaget har produktion och leveranser av trävaror varit högre än under första halvåret i fjol.

Vida tror på god efterfrågan och lönsamhet under kommande halvår, men framhåller att de negativa effekterna av coronapandemin, Brexit och konjunkturen kommer att påverka företaget i någon form.

Tufft Q1 för Canfor

Vidas huvudägare, kanadensiska Canfor, minskad sin omsättning med cirka 7 procent, till 2,3 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande cirka 15 miljarder kronor, under årets första halvår. Rörelseresultatet sjönk med 93 procent till 8 miljoner kanadensiska dollar vilket gav en rörelsemarginal på 0,4 procent. Tappet jämfört med i fjol härrörde från första kvartalet då rörelseresultatet gick back med nästan 90 miljoner kanadensiska dollar, medan det i stället blev ett plus på nästan 100 miljoner dollar under det andra kvartalet.