Nedläggningen i Ortviken innebär att SCA kliver av marknaden för tryckpapper, och ligger i linje med en långvarig trend. Sen 2007 har den svenska produktionen av grafiskt papper halverats, från 6 till 3 miljoner ton per år. Under en följd av år har marknaden krympt med 5 procent per år, men på grund av Coronakrisen har efterfrågan fallit med hela 30-40 procent det senaste halvåret. Både Ulf Larsson, SCA:s vd, och Henrik Sjölund, vd på Holmen, har vid presskonferenser den senaste tiden spått att den nivån troligen är bestående.

För svensk skogsindustri som helhet kan tryckpapper mycket väl ha varit den mest lönsamma produkten genom tiderna, och kapaciteten har byggts ut därefter. Nu monteras den ned bit för bit, med nedläggningar i Hylte, Kvarnsveden, Hallstavik och Ortviken som exempel. Vid årsskiftet stod grafiskt papper fortfarande för en tredjedel av Sveriges pappersproduktion. Frågan är hur det ser ut vid årets slut, vad som kommer efter, och hur det påverkar pris och efterfrågan på skogsägarnas råvara?

SCA:s nedläggning i Ortviken minskar råvarubehovet med cirka 1,2 miljoner kubikmeter per år. Men enligt kalkylerna är de uppe på samma råvarubehov som nu inom fem år, bland annat genom ny massalinje i Ortviken, investeringen i Obbola och ytterligare ökning i Östrand.

Samtidigt innebär det att företaget backar i förädlingskedjan, från papper till mer massa, och massan är också mer utsatt för kraftiga prissvängningar. Och ser man till hela skogsindustrin har tappet inom grafiskt papper hittills inte kompenserats av ökad produktion av massa, förpackningar och mjukpapper.

Sveriges nationella skogsprogram har visionen att: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Men vad gäller svensk produktion av grafiskt papper är den inte växande, och de många och fantasifulla förslagen som finns på ersättningsprodukter har långt kvar till både marknad, lönsamhet och tillräcklig volym.

Och sett till jobben så innebär SCA:s nedläggning i Ortviken en personalminskning med 800 personer, motsvarande 20 procent av företagets 4 000 anställda. Men som en brasklapp kanske jag ska slänga in att SCA:s utbyggnad i Östrand nyligen uppgavs ge 700 nya jobb. Fast inte i fabriken, utan i skogen, med transporter och på marknadssidan.