Seattle-baserade analysföretaget WRI rapporterar en ökning med 8 procent för sina index för sågtimmerpriser i både Europa och USA under sista kvartalet i fjol. Drivkraften är en ökad konsumtion av sågade trävaror i framför allt USA, Storbritannien, Sydkorea, Mellanöstern och Nordafrika. I Europa ökade inte konsumtionen nämnvärt, däremot kunde europeiska länder med stora exportandelar dra nytta av rekordhöga priser på sågat virke i bland annat USA.

770 kronor per kubikmeter

WRI:s index över priserna på sågtimmer globalt steg under fjärde kvartalet till motsvarande 630 kronor per kubikmeter, den högsta noteringen på två år och knappt tre procent över medelvärdet för de senaste 25 åren.

Indexet för sågtimmerpriser i Europa låg under tredje kvartalet i fjol på det lägsta värdet för de senaste elva åren, men ökade under det fjärde kvartalet till motsvarande 770 kronor per kubikmeter med de största prisuppgångarna i Österrike, Tyskland, Norge, Estland och Tjeckien, uppger WRI.

LÄS MER:Uppåt för virkesprisernaSödra höjer virkespriserna