Sveaskogs rörelseresultat ned med 24 procent

”En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna 9 procent lägre jämfört med föregående år”, säger Sveaskogs vd och koncernchef Per Matses i ett pressmeddelande.

Förutom de lägre priserna drogs resultatet ned av ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar. Delvis kompenserades detta av högre leveranser från egen skog enligt företaget, medan leveranser från externt anskaffad skogsråvara minskade.

Sveaskog har precis som andra större skogsbolag ändrat redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar. Effekten av omvärderingen på årets resultat blev enligt företaget netto efter skatt 9,9 miljarder kronor.

Sveaskogs vd och koncernchef Per Matses.

