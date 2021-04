Sveaskog satsar för att rädda ask och alm

Alm på Gotland.

Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige – men båda hotas av sjukdomar. Svampsjukdomen almsjukan som upptäcktes i Sverige på 1950-talet är nu utspridd över hela almens utbredningsområde. Almen minskar snabbt i antal och riskerar att försvinna helt om inget görs.

När det gäller ask är det askskottssjukan, som upptäcktes i Sverige 2001 för första gången, som är det stora hotet.

Hoppet för båda trädslagen står främst till de träd som har visat sig vara resistenta mot sjukdomarna.

”Om vi lyckas identifiera resistenta träd och sedan uppföröka dem, så kan vi rädda trädarterna men det är bråttom för många av de arter som är beroende av dessa träd”, säger Johanna Witzell på Sveriges Lantbruksuniversitet enligt ett pressmeddelande.

Både ask och alm har ett stort antal arter som är beroende av dem, till exempel många arter av mossor, lavar och insekter. Nästan hälften av dessa arter är rödlistade: i almens fall 121 stycken och för asken 94.

Trädslagen är även en viktig del av Sveriges kulturarv: enligt asatron skapades de första människorna, Ask och Embla, från just ask och alm. Världsträdet Yggdrasil var en ask.

”Det känns som en självklarhet att vi måste göra vad vi kan för att rädda dessa arter”, säger Fredrik Klang, skogbrukschef på Sveaskog.