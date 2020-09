Storbrand i sågverk

Det brinner just nu kraftigt på Vidas sågverk i Borgstena utanför Borås. Personal från tre brandstationer hjälps nu åt med att släcka branden, som har spridit sig från ett förråd till en intilliggande byggnad.

Branden startade i ett stort förråd med spån och pellets, men spred sig sent på onsdagseftermiddagen via ett ventilationsrör till en produktionslokal. Risken att branden skulle sprida sig till fler byggnader bedömdes som liten.

– Vi har en viss spridning intill angränsande byggnad och försöker få kontroll på den. Den är inte under kontroll i nuläget. Förrådet där branden startade är uppbrunnet, men det är en ganska stor glödhärd kvar, säger Per Fägersten, inre befäl på Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

Ingen skadad

Räddningstjänsten har utfärdat så ett kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA) till boende i området.

– Sågverket ligger i utkanten av samhället, men röken driver in mot samhället. Därför har vi gått ut med ett VMA om att stänga fönster och ventilation så man inte får in röken i huset, säger Per Fägersten.

Räddningstjänsten fick ett automatlarm om branden vid 15-tiden på onsdagen. Flera anställda vid sågverket arbetar också på Borgstena räddningsvärn och hjälper till med släckningsarbetet. Det finns inga tecken på att någon kommit till skada vid branden.

På grund av den stora mängden pellets och spån som börjat brinna förväntas släckningsarbetet ta åtminstone ett dygn. Än är det inte klart vad som orsakat branden, men polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet.

Enligt uppgifter från Vida har sågverket i Borgstena 110 anställda.