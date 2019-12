Södra sänker priset på massaved av både barr- och löv med 20 kronor per fastkubikmeter under bark från och med den 18:e december. Även specialsortimentet 1600 sänks med 20 kronor per kubikmeter, och det gäller såväl den sågbara andelen som andelen massaved.

Bakgrunden är enligt Södra ett högt utbud av massaved i både Sverige och övriga Europa, vilket i sin tur givit höga lagernivåer. Det höga utbudet beror dels på en hög avverkningstakt, dels på att andelen massaved blir stor på grund av angreppen av granbarkborre. Samtidigt fortsätter konjunkturen att mattas.

– Anpassningen av virkespriserna ska ses mot en bakgrund av såväl högt utbud som omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan negativt, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Södra ändrade senast priset på massaved den 9 september, och även då var det en sänkning med 20 kronor per kubikmeter.