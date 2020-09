Södra höjer priset på grantimmer

Södra höjer priserna på grantimmer med 30 kronor per kubikmeter, fast under bark, från och med i dag. Orsaken är en fortsatt stärkt marknad för sågverken under sommaren och en successivt ökad efterfrågan.

”Att efterfrågan på grantimmer ökar är positivt efter en tid av oro och avmattning. Förutsättningarna för vår produktion i skogen är god och vi har fortsatt högt fokus på de granbarkborreangrepp vi har på medlemsmark”, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Men angreppen av granbarkborre ger också ett högt utfall av bränsleved vid avverkningarna, och likadant är det på många andra håll i Europa. Det har i sin tur lett till höga lager av bränsleved både vid industrier och vid terminaler. Södra sänker därför samtidigt priset på bränsleved med 30 kronor per kubikmeter, fast under bark.